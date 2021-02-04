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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 04.02.2021
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 5 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.

Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.


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