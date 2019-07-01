Euro
6.43
Dolar
5.66
BIST 100
99,512.88
Altın
1,392.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolan 2 kişinin bulunması için 230 kişilik ekip çalışmalara devam ediyor.

Duygu Avunduk   | 01.07.2019
Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolan 2 kişinin bulunması için sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara 230 kişilik ekiple yeniden başlandı.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Afetin 14'üncü gününde JAK timlerinin yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Samsun AFAD, jandarma, sahil güvenlik, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve DSİ'den olmak üzere 230 personelin katıldığı çalışmalarda 48 araç, AFAD konteyner tırı, bir helikopter, bir gemi, 52 iş makinesi ile bir kadavra köpeği kullanılıyor.

Sel nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt kara yolundaki çalışmalar ile hasar gören binaların yıkım işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

'Saklı cennet' Çal Mağarası gezginlerini bekliyor

Metrekaresinde 1 milyon düğüm olan halılar 5 bin dolara satılıyor

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Hıdırnebi Yaylası her mevsim turistlerin ilgi odağı oluyor

Hıdırnebi Yaylası her mevsim turistlerin ilgi odağı oluyor
Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor