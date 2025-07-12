Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,945.10
BTC/USDT
117,603.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Nuri Aydın  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

İslamabad

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e çıktığı bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı
Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan-Hindistan gerilimi tarafların askeri doktrinlerinin işlevselliğini gündeme getirdi

Pakistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 85'e çıktı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 85'e çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi
Texas'ta 109 kişinin ölümüne neden olan sellerde 160'tan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi

Texas'ta 109 kişinin ölümüne neden olan sellerde 160'tan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet