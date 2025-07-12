Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 104'e çıktı
Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.
İslamabad
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e çıktığı bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
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Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.
Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.