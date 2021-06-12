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Antalya, Diplomasi Forumu ile devlet liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan ve Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu dünyanın her yerinden turist ağırlayan Antalya, devlet liderlerinin ağırlanacağı Diplomasi Forumu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 12.06.2021
Antalya, Diplomasi Forumu ile devlet liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Antalya

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri bir araya getirecek Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak forum, dünyanın gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı, uluslararası sorunların diplomasi yoluyla ele alınacağı bir imkan sunacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl yüz yüze yapılamayan forum, bu yıl "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Her türlü tedbir alındı, her şey düşünüldü

Forumun yapılacağı otellerde incelemelerde bulunan, alınan tedbirleri değerlendiren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, kentin böyle önemli bir organizasyona hazır olduğunu bildirdi.

Organizasyon için dün itibariyle 12 devlet ve hükümet başkanı, 47 dışişleri bakanı katılımının netleştiğini belirten Yazıcı, katılımcı sayısının daha da artacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizm kenti Antalya'ya diplomasi forumu ile farklı bir misyon yüklediğini ifade eden Yazıcı, "Forum için 1300 misafir bekleniyor. Antalya'mız bunu yapabilecek güç ve kapasitede. Dört otelde kalınacak ve otellerimiz de hazır. Her türlü güvenlik ve diğer tedbirler alınmış durumda. Forumun yapılacağı kongre merkezinde büyük salonlarımız var, ayrıca birebir yapılacak görüşmeler için de odalarımız hazır." diye konuştu.

Yazıcı, foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını, etkinliklerde bulunacağını kaydetti.

"Başarılı bir forum gerçekleşeceğine inanıyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun forumu geleneksel hale getirmek istediğini belirten Yazıcı, "Turizmin kenti olarak dünyanın tanıdığı Antalya, diplomasi forumu ile farklı bir alanda başlangıç yapacak. Bu organizasyonun büyüyerek devam edeceğine inanmaktayız." dedi.

Ekonomi, siyasi, askeri alanlarda dünyanın çeşitli noktalarında formlar düzenlendiğini anımsatan Yazıcı, Türkiye'nin de diplomasi forumu ile dünyada bir önderlik yapmak istediğini ifade etti.

Forumun bundan sonraki yıllarda da haziranda değil, martta yapılmasının planlandığına değinen Yazıcı, "Forum için hazırız, eksiğimiz yok, başarılı bir Antalya Diplomasi Forumu gerçekleşeceğini umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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