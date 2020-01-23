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AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Süleyman Elçin,Orhan Çiçek   | 23.01.2020
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Antalya

Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

Aydın'ın kullandığı 07 LJF 88 plakalı otomobil Döşemealtı ilçesi Selimiye Kavşağı'nda tali yoldan çıkan plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki Milletvekili Aydın ile eşi Emine Aydın yaralandı.

Aydın çifti, kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milletvekili ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı haber alan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, hastaneye gelerek Aydın çiftine geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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