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Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar ve Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Arif Yavuz   | 17.09.2020
Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar ve Denizli'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Afyonkarahisar'da M.Ö, M.K, O.M.P, N.Y. ve Ö.F.T. ile Denizli'de Ü.K. gözaltına alındı.

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