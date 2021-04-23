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İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Selahattin Duman için, Muğla'nın Bodrum ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
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Adalet Bakanlığı Thodex'in kurucusu Özer’in kırmızı bültenle aranması için işlem başlattı

Ahmet Sertan Usul   | 23.04.2021
Adalet Bakanlığı Thodex'in kurucusu Özer’in kırmızı bültenle aranması için işlem başlattı

Ankara

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

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