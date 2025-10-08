DOSYA: Kuraklık Tarımı Tehdit Ediyor: Çözüm İçin Yol Haritası Aranıyor

Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Dosya haber, Kuraklığın gölgesinde tarım

08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre, Ağustos 2025’te Türkiye’nin yarısından fazlası “çok şiddetli” veya “olağanüstü” kuraklık kategorisinde yer aldı. Eylül ayı verileri de kuraklığın etkilerinin sürdüğünü ortaya koydu.

Kuraklık nedeniyle su kaynakları ve toprak nemi hızla tükenirken, çiftçilerin bu sürece dirençli olabilmesi için alternatif sulama yöntemleri gündeme geliyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından hazırlanan ve 5 ayrı haberi kapsayan “Kuraklığın Gölgesinde Tarım” dosyasında, bu yıl yaşanan kuraklığın hangi bölgeleri ve ürünleri etkilediği ele alınıyor. Uzman görüşleriyle çözüm yöntemleri aktarılırken, üretimin sürdürülebilirliği için atılabilecek adımların yol haritası sunuluyor.

Kuraklık bu yıl birçok ürünü etkiledi

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ulukan, kuraklığın İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde hemen her ürünü etkilediğini belirterek, özellikle buğday, arpa, pamuk, zeytin, pancar, patates, soğan, domates, limon, çilek ve kiraz gibi ürünlerde verim kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Ulukan, baraj ve yer altı sularındaki düşüşün tarımsal sulama açısından risk oluşturduğunu, damla sulama ve kapalı kanal sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Çiftçilerin kurağa dayanıklı ürünlere yönelmesi, modern sulama teknikleri, yağmur suyu hasadı, akıllı tarım uygulamaları ve kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, kuraklığın ancak planlı ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilebileceğini ifade etti.

Tarımda kuraklığa karşı alternatif yol atık suyun arıtılarak kullanımı

ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seven Ağır, arıtılmış atık suyun tarımda kullanımının kuraklık ve iklim değişikliğine karşı üretimi daha dirençli hale getirebileceğini belirtti. Arıtılmış suyun hem gübre ihtiyacını azalttığını hem de toprak verimliliğini artırdığını vurgulayan Ağır, suyun verimli kullanımının gıda güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Ağır, atık suyun kontrollü ve ileri arıtma süreçleriyle güvenli şekilde kullanılabileceğini, modern sulama yöntemleriyle de kayıpların önlenebileceğini ifade etti. Türkiye’de yeniden kullanım oranının düşük olduğunu hatırlatan Ağır, çiftçilere teşvik ve şeffaf kalite kontrol mekanizmaları sağlanması gerektiğini dile getirdi.

