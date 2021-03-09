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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık." dedi.
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Türkiye

18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştırıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı anma törenleri dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında, Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı kente getirildi.

Burak Akay   | 09.03.2021
18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştırıldı

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinen yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen proje çerçevesinde Balıkesir’den yola çıkarılan Türk bayrağı Çanakkale’ye ulaştırıldı.

Marmara Bölgesi'nde Edirne’den başlayarak il temsilcileri tarafından sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de taşınan bayrağın Çanakkale'ye getirilmesinden dolayı tören yapıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın da hazır bulunduğu törende bayrak, Balıkesir’den gelen Muzaffer Uyar tarafından Çanakkaleli Şahsenem Özkan’a teslim edildi.

Bayrak teslim törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çanakkale ve Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri personeli katıldı.

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