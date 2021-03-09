18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştırıldı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı anma törenleri dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında, Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı kente getirildi.
Çanakkale
Çanakkale Valiliğinen yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen proje çerçevesinde Balıkesir’den yola çıkarılan Türk bayrağı Çanakkale’ye ulaştırıldı.
Marmara Bölgesi'nde Edirne’den başlayarak il temsilcileri tarafından sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de taşınan bayrağın Çanakkale'ye getirilmesinden dolayı tören yapıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın da hazır bulunduğu törende bayrak, Balıkesir’den gelen Muzaffer Uyar tarafından Çanakkaleli Şahsenem Özkan’a teslim edildi.
Bayrak teslim törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çanakkale ve Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri personeli katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.