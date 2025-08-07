Dolar
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi

İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri parlamento oturumuna Filistin bayrağı renklerini taşıyan kıyafetlerle geldi.

Lejla Biogradlija  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renk kıyafetlerle Filistin bayrağı şeklinde oturan M5S milletvekilleri, Filistin bayrağının insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağı haline geldiği mesajını verdi.

Parlamento oturumunda söz alan M5S milletvekillerinden Riccardo Ricciardi, Filistin bayrağını ellerinde taşımadıklarını çünkü alınacağını bildiklerini belirterek, "Dünyanın neredeyse tamamı Filistin Devleti’ni tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?" sorusunu yöneltti.

Üzerlerinde Filistin bayrağının renklerini taşıdıklarını belirten Ricciardi, "Çünkü bu artık sadece Filistin’in bayrağı değil, insanlık için mücadele edenlerin bayrağıdır. Ve sizler suçlusunuz. Bildiğiniz halde sustuğunuz için. Bir halk katledilirken başka tarafa baktığınız için. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kanlı ellerini sıktığınız için." diye konuştu.

Ricciardi, İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak desteklenmesinin de suç sayıldığını belirterek, "Sizler her zaman insani duygulardan yoksun olarak anımsanacaksınız. (Gazze'de) Yaşananların soykırım mı değil mi diye tartışılıyor olması bile başlı başına suçun büyüklüğünü gösteriyor. Artık soykırım tanımının da ötesindeyiz. Şu an yaşananları tarif edecek bir kelime sözlüklerde henüz yok." dedi.

"Filistin ve halkının var olma hakkını savunmak istedik"

M5S lideri Giuseppe Conte, X sosyal medya hesabından yaptığı ve milletvekillerinin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, İtalya'nın doğru tarafta durması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Liderlerimiz Filistin Devleti'ni tanımamamız, İsrail'e yaptırım uygulamamamız, suçlu bir hükümetle askeri anlaşmaları bozmamamız gerektiğini söylüyor. 18 bini çocuk olmak üzere 60 bin ölüme ve bir halkı aç bırakıp yok etme niyetinde olan bu soykırıma karşı durmamız gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Bugün parlamentoda M5S olarak Filistin ve halkının var olma hakkını savunmak istedik. Bayrağımızı elimizden alırlardı, ama biz üzerimizde taşıdık."

M5S de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bu bayrağı asmıyoruz, yoksa elimizden alırsınız. Bugün onu tenimizde taşıyoruz. Çünkü bu artık sadece Filistin bayrağı değil, insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağıdır." ifadelerine yer verildi.

M5S partisinin Temsilciler Meclisi’ndeki bu hareketi İtalyan kamuoyunda da dikkati çekti. İtalya’da pek çok Filistin destekçisi sosyal medyada Filistin bayrağı renginde giyinen vekillerin görüntüsünü paylaştı.

