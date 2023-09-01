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Teknoloji, TEKNOFEST

Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ile yasak avcılığın önüne geçiliyor

HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ile mavi vatanda yasak avcılığa göz açtırılmıyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ile yasak avcılığın önüne geçiliyor

Ankara

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Bu kapsamda HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

EGM Koruma Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekiplerince kullanılan cihaz, boğulma vakalarını önlemek için devriye gezerken suda mahsur kalanların yardımına da teknik ekipmanlarıyla ulaşıyor.

Makro ve mikro olmak üzere derinliğe göre kullanım alanının değiştiği cihaz, denizin yaklaşık 250 metre altına kadar inebiliyor.

Cihazı kullanan polisler, sonardan aldıkları frekansla saniyeler içinde olay mahallinin tam konumuna ulaşabiliyor.

Denizlerde ihlal en çok yasak avcılıkta yapılıyor

Cihaz sayesinde denizlerdeki yasak avcılığın da önüne geçiliyor.

Ekipler, midye avcılığı gibi denizlerde yasak avlanma kategorisi kapsamına giren usulsüz durumlarda cihazla tespit edilen konumlardaki teknelere para cezası kesiyor.

Ayrıca yasağın en çok ihlal edildiği Marmara Denizi'nde avcılara göz açtırılmazken, boğazlardan geçen yerli ve yabancı gemiler de denizleri kirletmemeleri için denetleniyor.

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