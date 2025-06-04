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Teknoloji, TEKNOFEST

Karabük Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri "akıllı kapsül"le TEKNOFEST finalinde yarışacak

Karabük Üniversitesi öğrencileri, yalnızca hedef bölgeye ilaç salımı yapan "akıllı kapsül" projesiyle TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda finale kaldı.

Orhan Kuzu  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Karabük Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri "akıllı kapsül"le TEKNOFEST finalinde yarışacak

Karabük

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyen ve öğrencileri, sindirim sistemi içinde manyetik alanla yönlendirilebilen ve yalnızca hedef bölgeye ilaç salımı yapabilen akıllı kapsül geliştirdi.

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Geliştirilen kapsül, ilaçların vücuda rastgele yayılmasını engelleyerek yalnızca tedavi edilmesi gereken bölgeye ulaşmasını sağlıyor. Sindirim sistemi boyunca manyetik alanla yönlendirilen kapsül, hedef noktaya ulaştığında dışarıdan uygulanan daha güçlü bir alanla açılıyor ve ilaç yalnızca ilgili bölgede salınıyor. Bu sayede tedavi etkinliği artarken, sistemik yan etkiler en aza indiriliyor.

TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Sağlık" kategorisinde sunulan proje, ön değerlendirme aşamasında ilk 10'a girerek finalde yarışma hakkı elde etti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Daver Ali, geliştirdikleri sistemin konvansiyonel tedavilere göre önemli avantajlar sunduğunu kaydetti.

Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların genellikle ağızdan alındığını ve vücuda kontrolsüz yayıldığını belirten Ali, bunun hem etkiyi düşürdüğünü hem de sağlıklı dokulara zarar verebildiğini vurguladı.

Ali, bu problemi çözmek için manyetik kontrollü bir kapsül geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Böylece tedavi daha etkili hale geliyor, yan etkiler ise minimuma iniyor." ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye'de bu alanda geliştirilen ilk örneklerden biri olduğunu vurgulayan Ali, temmuz ayında final etabında birincilik için yarışacaklarını bildirdi.

Projede yer alan KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencisi Khaoula Chatt de yürüttükleri projeyle sağlık alanındaki gerçek bir sorunu çözmeye odaklandıklarını vurgulayarak, "Mevcut kapsüller sindirim sisteminde kontrolsüz şekilde çözülüyor. Oysa bazı hastalıklarda ilacın sadece belli bir bölgede etkili olması gerekiyor. Biz de bu soruna çözüm olarak manyetik kontrollü bir kapsül geliştirdik. Bu projeyle TEKNOFEST finaline kalmanın gururunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

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