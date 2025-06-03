Dolar
39.19
Euro
44.82
Altın
3,359.49
ETH/USDT
2,605.20
BTC/USDT
105,187.00
BIST 100
9,255.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi
logo
Gündem

Trafikte bayram önlemleri kapsamında ağır taşıtlara kısıtlama

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, yarın saat 16.00'dan Cuma günü saat 11.00'e kadar bazı otoyol ve kara yollarında kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Trafikte bayram önlemleri kapsamında ağır taşıtlara kısıtlama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı önlemler alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, yarın saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran Cuma günü 11.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara kısıtlama uygulanacak yollar şöyle:

"Ankara istikametine, Anadolu (O4) otoyolu İstanbul'dan Ankara'ya kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar, D-100 kara yolu İstanbul'dan Bolu'nun Gerede ilçesine kadar, D-750 kara yolu Bolu'nun Gerede ilçesinden Ankara'ya kadar, İzmir istikametine, O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200 kara yolu Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar'a kadar, D-300 kara yolunda Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya istikametine, D-650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur katılımlarından itibaren, D-200 kara yolu Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar'a kadar, D-300 kara yolunda, Afyonkarahisar, Isparta katılımları ve arada kalan girişler dahil."

Ancak, bu araçların, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterlerde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
Trafikte bayram önlemleri kapsamında ağır taşıtlara kısıtlama
Adana'da Karataş sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Çanakkale ve Balıkesir'in adaları bayram tatilini yoğun geçirecek

Benzer haberler

Trafikte bayram önlemleri kapsamında ağır taşıtlara kısıtlama

Trafikte bayram önlemleri kapsamında ağır taşıtlara kısıtlama

14 il için "sarı" meteorolojik uyarı

Bazı ilçelerin sınıfları yeniden belirlendi

11 il için "sarı" meteorolojik uyarı

11 il için "sarı" meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet