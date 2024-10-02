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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'e katılan çocuklar "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"nda eğlenerek öğreniyor

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) oluşturulan "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"ndaki atölyelere katılan çocuklar, hem yeni bilgiler öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Bekir Ömer Fansa, Nurşin Mağın  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
TEKNOFEST'e katılan çocuklar "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"nda eğlenerek öğreniyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde T3 Vakfınca oluşturulan "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"nda, 6-14 yaş grubundan çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici çalışmalar yapılıyor.

Alanda teknoloji, doğa bilimleri, astronomi, havacılık, tarım teknolojileri, matematik, girişimcilik, tasarım, kişisel gelişim, kimya ve insan bilimlerinin de olduğu 20 farklı atölyede çocuklara eğitim veriliyor.

Ziyaretçiler, "Pisagor'un adalet kulesi", "Koordinasyon" ve "Sonsuz ayna" gibi etkinliklerde hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatör Yardımcısı Melek Yaşar, AA muhabirine, atölyelerde 40 eğitmenin görev aldığını söyledi.

Her atölyede günlük 500 öğrenci ağırlayacaklarını belirten Yaşar, "T3 Vakfı olarak çocuklarda bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmak istiyoruz. Çocukların hangi konulara ilgisi varsa keşfetmelerini sağlamak için farklı atölyeler kurduk." dedi.

Ziyaretçilerden 7. sınıf öğrencisi Ecrin Armağan da tarım teknolojileri atölyesinin ilgisini çektiğini anlattı.

8. sınıf öğrencisi Muhammet Hamza Sözer de alandaki uçak ve robotlar hakkında bilgi alma imkanı bulduğunu kaydetti.

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