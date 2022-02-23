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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Azerbaycan Teknoloji Yarışmalarına başvuru uzatıldı

TEKNOFEST kapsamında her yıl teknoloji meraklısı gençlerin katıldığı ve bu yıl Azerbaycan’da yapılacak TEKNOFEST Azerbaycan Teknoloji Yarışmalarının başvuru süresi uzatıldı.

Mehmet Kadir Kılınç   | 23.02.2022
TEKNOFEST Azerbaycan Teknoloji Yarışmalarına başvuru uzatıldı

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası arenada ilk kez Azerbaycan’da gerçekleştirilecek festivale başvurular yoğun şekilde devam ederken belirli yarışmalar için son başvuru tarihleri güncellendi.

Tarım teknolojilerinden yeşil teknolojilere, insansız hava araçlarından model uydu yarışmasına kadar 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada finale kalan gençler ödüllerini 26-29 Mayıs'ta Bakü’de düzenlenecek TEKNOFEST’te alacak.

Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde yerel katılıma açık olan yarışmalardan olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve insan faaliyetinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi amaçlanan Yeşil Teknolojiler Yarışması ile meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılmasını amaçlayan Tarım Teknolojileri Yarışmalarının son başvuru tarihi 28 Şubat 2022’ye alındı.

Yerel katılıma açık olan Sosyal Teknolojiler Yarışması, yapay zeka ile donatılan Robotik Yarışmaları da yine 28 Şubat olarak güncellendi.

Uluslararası katılıma açık olan gençlerin 3D yazıcıları kullanarak hayal güçlerini ve tasarımlarını kendilerinin oluşturdukları projelerle uygulama becerilerini test eden Baku Skills Yarışmasının da başvuru tarihi yine 28 Şubat 2022 olarak belirlendi.

Katılımcıların yazılım projeleri geliştirerek, nesnelerin interneti, yapay zeka ve veri analizi gibi yenilikçi teknolojilere dayalı akıllı çözümlerin rekabet edeceği, Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarına ithaf edilmiş Smart Karabağ Hackathon Yarışmasına da 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

26-29 Mayıs'ta Azerbaycan’da düzenlenecek TEKNOFEST Azerbaycan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofest.az adresinden yapılıyor.

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