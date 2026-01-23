Dolar
43.35
Euro
50.95
Altın
4,925.19
ETH/USDT
2,942.30
BTC/USDT
89,337.00
BIST 100
12,963.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi’nin teslim alındığını bildirdi. Aktan Hapishanesi'nin önünden yayındayız
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026'da savaşan insansız hava araçları yarışacak

TEKNOFEST 2026 kapsamında Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması için başvurular devam ediyor.

Tolga Yanık  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
TEKNOFEST 2026'da savaşan insansız hava araçları yarışacak

İstanbul

TEKNOFEST açıklamasına göre, Savaşan İHA Yarışması, otonom sistemler alanında yetkinlik kazanmak isteyen gençleri gerçekçi muharebe senaryolarıyla buluşturuyor.

Teknolojideki hızlı gelişimle birlikte faaliyet alanı her geçen gün genişleyen İHA'lar, keşif ve gözetleme görevleriyle sınırlı kalmıyor. Savaşan İHA Yarışması, bu dönüşümden hareketle, insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava-hava ve hava-kara muharebelerine benzer manevra ve mücadele kabiliyetlerinin otonom sistemlere kazandırılmasını hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baykar yürütücülüğündeki yarışma kapsamında oluşturulan kontrollü senaryolar, gençlerin algılama, karar verme ve manevra yeteneklerini aynı anda test edebilecekleri özgün bir deneyim sunuyor. Yarışma süresince tüm İHA'lar eş zamanlı olarak havada bulunuyor ve birbirleriyle mücadele ediyor.

Rakip İHA'lar, vuruş alanı ekranı üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle tespit edilerek sanal ortamda kilitlenmeye çalışılıyor. Fiziksel temasın olmadığı bu yapı sayesinde, yarışmacılar algoritmalarını agresif manevralar ve kaçınma stratejileriyle geliştirme imkanı buluyor.

Savaşan İHA Yarışması, Savaşan İHA ve Kamikaze İHA olmak üzere iki ana görevden oluşuyor. Yarışmanın merkezinde yer alan Savaşan İHA görevinde takımlar, rakiplerine başarılı bir şekilde kilitlenirken aynı zamanda onların kilitlenmelerinden de kaçınmaya çalışıyor. Kamikaze İHA görevi ise bu yapıyı tamamlayıcı nitelik taşıyor. Büyük ödüle aday olabilmek için takımların en az bir müsabaka turunda Kamikaze İHA görevini de başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor

Yarışmanın müsabakalarında hakemler tarafından belirli bir süre aktif hale getirilen hava savunma sistemleri, sanal kısıtlı bölgeler olarak tanımlanıyor. Fiziksel bir müdahale içermeyen bu alanlar, takımlardan hem yasaklı bölgelerden kaçınacak hem de rakip İHA'lara karşı etkin mücadele yürütecek gelişmiş algoritmalar geliştirmelerini bekliyor. Böylece yarışma, yalnızca teknik beceriyi değil stratejik düşünme yetkinliğini de ön plana çıkarıyor.

Yarışmaya, yurt içi ve dışında öğrenim gören lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da katılabiliyor.

Takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabiliyor. Otonom sistemler, görüntü işleme ve yapay zeka alanlarında kendini geliştirmek isteyen gençler için deneyim alanı sunan yarışmaya 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan ekip 600 bin lira, ikinci olan ekip 500 bin lira, üçüncü olan ekip ise 400 bin lira ödülün sahibi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TEKNOFEST 2026'da savaşan insansız hava araçları yarışacak

TEKNOFEST 2026'da savaşan insansız hava araçları yarışacak

TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması için başvurular sürüyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bayburt Valisi Eldivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bayburt Valisi Eldivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
"2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

"2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet