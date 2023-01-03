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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2023 kapsamında başvuruları uzatılan yarışmalar için son 3 gün

TEKNOFEST 2023 kapsamında başvuru süreleri 5 Ocak'a kadar uzatılmış olan yarışmaların son başvuru tarihine 3 gün kaldı.

Tolga Yanık   | 03.01.2023
TEKNOFEST 2023 kapsamında başvuruları uzatılan yarışmalar için son 3 gün

İstanbul

TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına yoğun başvuru talebi oluştu. Başvuru süreleri uzatılan yarışmalar için de son dönemece girildi.

13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023'te Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları için son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 saat 17.30 olarak belirlendi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına "www.teknofest.org" web sitesinden başvuru yapılabiliyor.

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