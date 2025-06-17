Dolar
39.38
Euro
45.61
Altın
3,384.80
ETH/USDT
2,565.20
BTC/USDT
106,228.00
BIST 100
9,373.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Teknoloji ve inovasyonun kalbi 54 farklı yarışmayla TEKNOFEST İstanbul'da atacak

TEKNOFEST İstanbul kapsamında 17-21 Eylül tarihlerinde 54 ana kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

Tolga Yanık  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Teknoloji ve inovasyonun kalbi 54 farklı yarışmayla TEKNOFEST İstanbul'da atacak

İstanbul

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, 2025 yılında ilk olarak KKTC'de gerçekleştirildi. Festivalin bu yıl ikinci durağı ise İstanbul olacak. TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEKNOFEST İstanbul’da, 54 ana, 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan sağlayacak. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşarak teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.

Teknoloji yarışmalarının yanı sıra TEKNOFEST İstanbul'da, hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Hayfa'da televizyon ekiplerine saldırısını kınadı
BİLSEM öğrencileri, ayağı kopan horoz için protez yaptı
Malatya'da yanlarından geçen tırın patlayan lastiği 2 kişiyi yaraladı
İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Benzer haberler

Teknoloji ve inovasyonun kalbi 54 farklı yarışmayla TEKNOFEST İstanbul'da atacak

Teknoloji ve inovasyonun kalbi 54 farklı yarışmayla TEKNOFEST İstanbul'da atacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet