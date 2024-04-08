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Yaşam, TEKNOFEST

Tekirdağ'da havacılık tutkunu lise öğrencileri, tasarladıkları model uçakla TEKNOFEST'e katılacak

Tekirdağ'da havacılık tutkunu lise öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle tasarladıkları model uçakla TEKNOFEST'e katılacak.

Fırat Çakır  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Tekirdağ'da havacılık tutkunu lise öğrencileri, tasarladıkları model uçakla TEKNOFEST'e katılacak Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Çerkezköy Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Çelik, AA muhabirine TEKNOFEST'in öğrencilerin ufkunu genişlettiğini söyledi.

Okulda seçtikleri 10 öğrenciye model uçak yapımı ve havacılıkla ilgili eğitimler verdiklerini belirten Çelik, eğitimlerin ardından öğrencilerin kendi uçak ve helikopterini tasarlayabilecek yetkinliği kazandığını ifade etti.

2013'te okulda Havacılık Kulübü kurulduğunu dile getiren Çelik, "O tarihten bu yana öğrencilerimize havacılık alanında neler yapıldığını anlatıyoruz. STK’lerden de yardım alarak hava araçlarının nasıl yapıldığını öğretiyoruz."dedi.

Çelik, öğrencilere model uçak pilotaj eğitimi imkanı da sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin gökyüzündeki başarılarının dünyada yankı uyardığını ifade eden Çelik, "Türkiye, kendi insansız hava araçlarını tasarlama ve imalat açısından büyük başarı sağladı. Bu başarılara katkı sağlamak adına öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduktan sonra gittikleri üniversitelerde çalışmalarını devam ettirecekler." diye konuştu.

Tasarladıkları uçağın yük bırakma, kamera taşıma ve kargo taşıma gibi görevleri yerine getirebildiğini aktaran Çelik, uçağa yeni modüller sayesinde farklı görevler yüklenebildiğini kaydetti.

Çelik, öğrencilerin tasarladığı uçakla TEKNOFEST'te iddialı olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Eylül Nas Urhan da tasarladıkları hava aracının uçuşunu görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti.

İbrahim Yücetepe de yıl boyunca gökyüzünde gördükleri uçakları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

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