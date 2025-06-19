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Adana'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.

Yusuf Koyun, Eren Bozkurt, Mehmet Sancakzade  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Adana'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

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Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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