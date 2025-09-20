Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,466.70
BTC/USDT
115,946.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuşuyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Bakan Kacır: AA tüm dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu çok dilli yayınlarda duyuruyor

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da AA standını ziyaret ederek "Anadolu Ajansı'mız, bütün dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıları çok dilli yayınlarda duyuruyor" dedi.

Zeynep Duyar, Doğukan Gürel  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Bakan Kacır: AA tüm dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu çok dilli yayınlarda duyuruyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Anadolu Ajansı'nın (AA)  Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da AA standını ziyaret etti. Stantta çalışanlarla selamlaşan Kacır, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen dron yarışlarına ilişkin sohbet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özhan, AA kameramanlarının dron pilotu olduğunu, aynı zamanda bunun eğitimini verdiklerini dile getirdi. TEKNOFEST İstanbul'da dron yarışlarının üçüncü ayağı olan finallerde AA Spor Kulubü'nün dereceye girdiğini belirten Özhan'a, Bakan Kacır, bunun "büyük bir başarı" olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, sohbetin ardından AA standında çocuklara yönelik aktiviteleri inceledi, bilgi yarışmasında soruları cevaplayan bir çocuğa eşlik etti.

"AA, TEKNOFEST'teki en önemli paydaşlardan biri"

AA standında yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in son günleri olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'mız, bütün dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, savunma sanayisinde ve diğer alanlarda elde ettiğimiz başarıları çok dilli yayınlarda duyuruyor. TEKNOFEST'teki en önemli paydaşlardan biri olan AA, sadece TEKNOFEST'te değil, hakikat haberciliğinde de dünyaya öncü ve örnek bir yayıncılık çizgisine sahip. Anadolu Ajansı ile gurur duyuyoruz. Kendileriyle birlikte Türkiye'nin sesini, sözünü ve başarı hikayelerini, TEKNOFEST kuşağının elde ettiği kazanımları bütün dünyaya taşımaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Bakan Kacır: AA tüm dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu çok dilli yayınlarda duyuruyor

Bakan Kacır: AA tüm dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu çok dilli yayınlarda duyuruyor

Bakan Kacır: Lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık

Bakan Kacır: Mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden, gücü tesirli bir Türkiye var

Bakan Kacır: Mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden, gücü tesirli bir Türkiye var
Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet