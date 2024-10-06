Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,428.70
BTC/USDT
62,100.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de 365 gündür devam eden soykırımın yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştiriliyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma karşı Müslüman alimler ve farklı inançlara mensup din adamları ile "Barışa çağrı" konulu ortak basın toplantısı düzenliyor TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında son gün etkinlikleriyle devam ediyor İsrail’in Gazze'de sürdürdüğü soykırımının yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştiriliyor.-VTR-
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Zonguldak'ta "model uydu" geliştiren üniversiteliler TEKNOFEST ödülüyle gururlandı

Tasarladıkları model uydu ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışmada üçüncülük ödülü kazanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, gelecekteki projeler için umutlandı.

Salim Taş  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Zonguldak'ta "model uydu" geliştiren üniversiteliler TEKNOFEST ödülüyle gururlandı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Adana

Üniversitenin B-Dispate Havacılık ve Uzay Takımı'nın 7 öğrencisi, yaklaşık 9 aylık çalışma sonucu model uydu üretti.

Aksaray Hisar Atış Alanı'ndan fırlatılan roket ile yaklaşık 700 metre yüksekliğe ulaşan 30 santimetre uzunluğundaki uydu, yer istasyonuyla iletişim kurmayı başardı, gökyüzünden anlık veri ve görüntü gönderdi.

Testleri tamamlayan öğrenciler, 2021'de birinci oldukları TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na bu yıl da katıldı.

Yarışmada 152 takım arasından üçüncü olup gelecekteki çalışmalar için umutlanan öğrenciler, projeyi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivaldeki stantlarında sergiledi.

Uzaktan kontrol edilebiliyor

Makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özcan Gülcan, AA muhabirine, projenin ekip çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını söyledi.

Gökyüzü testlerinde bir üniversite takımının geliştirdiği roketi kullandıklarını dile getiren Gülcan, "Bir uydu dünyayla nasıl haberleşiyorsa uzaktan kontrol edilebilen model uydumuz da 700 metre irtifadayken yer istasyonumuzla haberleşti, veri alıp gönderdi." dedi.

Gülcan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldıkları ödülün kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, "Bu tür çalışmalarla uydu sitemlerini daha yakından tanıyor, ileride bu alanda çalışmak için can atıyoruz. Uykusuz gecelerimizin, zor zamanlarımızın ödülle tamamlanması bize mutluluk getirdi." ifadelerini kullandı.

Rektör Özölçer takımı kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de B-Dispate Havacılık ve Uzay Takımı'nı başarısından dolayı tebrik etti.

TEKNOFEST'in, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanında önemli olduğunun altını çizen Özölçer, "Gençlerimizin enerjisini ve çalışma azmini ön safhaya çıkartması ve ülkemizin geleceği açısından çok güzel festival oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özölçer, öğrencileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız
Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Zonguldak'ta "model uydu" geliştiren üniversiteliler TEKNOFEST ödülüyle gururlandı

Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı"

Öğrencilerin doğal yangın söndürücü projesine TEKNOFEST'ten ödül

Öğrencilerin doğal yangın söndürücü projesine TEKNOFEST'ten ödül
Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı

Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı
Bakanlar Kacır ve Bak, TEKNOFEST dron yarışları alanını ziyaret etti

Bakanlar Kacır ve Bak, TEKNOFEST dron yarışları alanını ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet