Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,457.70
BTC/USDT
102,699.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk'ün cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Eren Bozkurt  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Özgentürk için 1960'larda sanata başladığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 22-28 Eylül'de 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ali Özgentürk adına ödül vereceklerini söyledi.

Ali Özgentürk'ün kızı Simay Özgentürk de babasının hayat dolu bir insan olduğunu anlatarak, "Hep içtenlikle gülerdi. Gülüşünde insanlık vardı. Ben onu çok sevdim, her zaman çok seveceğim. Eminim şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, şen sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Onu içimizde yaşatacağız, seni çok seviyorum baba." diye konuştu.

Nebil Özgentürk de abisi Ali Özgentürk'ün 15-16 yaşlarındayken Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Nejat Uygur ile sahne aldığını belirterek, "Burada Adana'nın genç tiyatrocusu olarak sanata başlıyor. Şurada 16-17 yaşında dolaşıyor aslında. Biz Allah'ına kadar deriz ya, Adana'yı Allah'ına kadar severdi. Işıklar içinde uyusun Adana'nın yiğit evladı, devrimci Ali Özgentürk." ifadesini kullandı.

Özgentürk'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı törende, Özgentürk'ün tabutunun üzerine karanfil bırakıldı.

Özgentürk'ün cenazesi, daha sonra merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ali Özgentürk

Adana'da 1945'te dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.

Ali Özgentürk, kamera asistanlığı ile atıldığı sinemada, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in de aralarında bulunduğu yönetmenlere asistanlık yaptı.

Başarılı yönetmen, 1979'da çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurdu ve birçok ödül kazandı.

Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da birçok esere imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. "Sokak Tiyatrosu" grubuyla tiyatroyu sokağa taşıyan usta isim, 1970'lerde "Ferhat" ve "Yasak" adlı kısa filmlere imza attı.

Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk'ün katkısıyla "At" ve "Bekçi" filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal'in eseri "Murtaza"yı sinemaya uyarlayarak "Bekçi" filmini izleyiciye sundu.

"Yusuf ile Züleyha" hikayesiyle 1977'de "Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü"ne layık görülen Ali Özgentürk, şair Süreyya Berfe ile "Asyalı" adında bir edebiyat dergisi de çıkardı.

Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle "Bir Yudum İnsan" adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ve öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında dava açıldı
Türkiye'den Bosna Hersek'in hava savunmasına destek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ta Gabar Dağı'nda gençlerle bir araya gelecek
Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı
Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak

Balıkesir'de Kuvayımilliye'nin simgelerinden Alaca Mescid Camisi restorasyonun ardından açıldı

Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı
Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet