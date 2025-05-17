Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı
Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.
Gaziantep
2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının doğalgazlı buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 5 araçta hasar oluştu. Öte yandan patlamanın etkisiyle fabrikanın etrafa yayılan bazı parçaları, çevredeki boş bir fabrikaya da zarar verdi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından fabrikadan etrafa dağılan parçaların kaldırılmasına başlandı.
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