"Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında ilk 3 sıra Türk askerinin
Isparta'da düzenlenen "5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışma, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.
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Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.
Yarışmada 26 keskin nişancı timi yer alırken, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2, Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 ve Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim olmak üzere toplam 8 milli keskin nişancı timi temsil etti.
Yarışma sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.
Yarışmaya katılan ülkelerin keskin nişancı timleri, aldıkları puanlara göre madalyayla ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalya, Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.