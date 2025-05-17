Hatayspor, Adana Demirspor'u mağlup etti

Adana
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'a karşında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
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10. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu.
26. dakikada konuk takım skoru 2-0 yaptı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasındaki Okoronkwo'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
37. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Okoronkwo'nun ceza sahasında Osman Kaynak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada topun başına geçen Okoronkwo'nun vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3
Atakaş Hatayspor, maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
56. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Boutabba'nın şutunda topun Burhan Ersoy'un eline temas ettiğini belirleyen hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fernandes yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4
61. dakikada konuk takım bir gol daha buldu. Okoronkwo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-5
Karşılaşma, Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Mustafa Alper Avcı: "Kulübün içindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerekiyor"
Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Oyuncular, yapılanma, organizasyon sorgulanmalı ama dönüp dolaştığımızda kulübün içindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerekiyor." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, göreve geldiği günden bu yana oyun ve oyuncuların gelişimine yönelik bir mücadele içinde olduklarını belirtti.
Bugünkü görüntünün kendileri için bir yol haritası olduğunu ifade eden Avcı, "Teknik heyetle beraber bu planlamanın veya bu belirsizlik içinde nerede olmalıyız ya da nerede olmamalıyız bu konuyu sorgulamamız gerekiyor. Zaten yönetim kuruluyla da bir görüşme yapacağız. Çünkü ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Bu durumun çok net bir şekilde ivedilikle çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.
Avcı, genç oyuncuların A takımda görev almasının camia içinde de sorgulandığını aktararak, şunları kaydetti:
"Maalesef şapkayı önümüze koyduğumuzda bugün 19 yaş altı takımı, 18. sırada yer alıyor. 17 yaş altı takımı da 20 takımlı ligde 20. sırada yer alıyor. Yani genç oyuncular, önümüzdeki sene planlamasında sayı anlamında veya sahadaki oyuncuları tamamlama anlamında düşünülebilir ama böyle de bir gerçek var nihayetinde. Konuşulması gereken birçok şey var. Oyuncular, yapılanma, organizasyon sorgulanmalı ama dönüp dolaştığımızda kulübün içindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerekiyor. Sonuç, oyun, oyuncular, teknik heyet, teknik adam bu şekilde olmamalıydı. Sorgulayıp, gerekirse kavga edip, kendi aramızda tartışıp önümüzdeki seneyle alakalı süreç belirlenmeli."
Atakaş Hatayspor cephesi
Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin de galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.
Adana Demirspor'a kalan maçları için başarılar dileyen Şahin, "Benim için maçın skorundan çok oyuncularımın arzuları çok önemliydi. Oyunu maç başından sonuna kadar tamamen yönlendiren bir takım hüviyetindeydik ki bu da skora yansıdı. Skordan çok beni sevindiren oyuncuların konsantrasyonu ve arzusuydu. Bugün genç oyuncularımıza da yer verdik. Bundan sonra da süre vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.