Spor

Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 2-1 yenerek elemelerde final turuna çıktı.

Fatih Çakmak  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda 6 numaralı seri başı Elena Gabriela Ruse ile karşılaşacak.

