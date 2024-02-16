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Spor

Yüzmede Serbest Kadın Bayrak Takımı, Paris 2024'e katılma hakkı elde etti

Katar'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yarışan Serbest Kadın Bayrak Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Muhammed Boztepe  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Yüzmede Serbest Kadın Bayrak Takımı, Paris 2024'e katılma hakkı elde etti

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler yarıştı.

Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Merve Tuncel ve Ecem Dönmez'den oluşan Serbest Kadın Bayrak Takımı, 4x200 metrede 8.05.21'lik derecesiyle 12'nci oldu. Dünya sıralamasında 16'ncı sıraya gelen Serbest Kadın Bayrak Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 800 metre serbestte 7.48.53'lik derecesiyle 17, 18 ve 19+ yaşta Türkiye rekoru kırarak 12'nci, Berkay Ömer Öğretir de erkekler 100 metre kurbağalamada 1.00.18'lik derecesiyle 15'inci oldu.

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