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Spor

Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri, Ankara'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü Tayland ile oynayacak.

Fatih Çakmak   | 12.07.2022
Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

Ankara

TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.

Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.

Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.

Program

Organizasyonun 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Brezilya-Japonya

18.30 ABD-Sırbistan

14 Temmuz Perşembe:

15.00 İtalya-Çin

18.30 Türkiye-Tayland

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.

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