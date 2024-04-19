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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın faaliyet programı açıklandı

Fatih Çakmak  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın faaliyet programı açıklandı

Ankara

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 yılı faaliyet programı duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Nisan'da Ankara'da kampa girecek. Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde ise İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak Cavalese kentindeki turnuvaya katılacak.

Milletler Ligi 1. ayağı karşılaşmaları için 18 Mayıs'ta Antalya'ya gidecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, 21 Mayıs’ta Kanada, 23 Mayıs’ta Hollanda, 25 Mayıs’ta Fransa, 26 Mayıs’ta da ABD ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1 Haziran'da gideceği Japonya’nın Fukuoka şehrinde ise Milletler Ligi 2. ayağı müsabakaları kapsamında 5 Haziran'da Slovenya, 6 Haziran’da Polonya, 8 Haziran'da İran, 9 Haziran’da ise Almanya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı takım, 15 Haziran'da Milletler Ligi'nin son ayağı müsabakaları için Slovenya'nın Ljubljana kentine gidecek ve burada 18 Haziran'da Bulgaristan, 20 Haziran'da Arjantin, 21 Haziran'da Sırbistan ve 23 Haziran'da İtalya ile karşılaşarak Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

Milletler Ligi sonuçlarına göre Paris 2024 yolu açılacak

Milletler Ligi Finalleri, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Ardından Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre olimpiyat hakkı kazanan 8 ülkenin dışında en yüksek FIVB sıralama puanını alan ilk 4 ülke 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri, ayrıca 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri için 24-25 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Danimarka, 29 Ağustos'ta Ankara'da Macaristan müsabakalarını oynayacak. Bu müsabakaların rövanşları 2025 yılında oynanacak.


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