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Spor

Halkbank "şampiyon" başantrenörle yollarını ayırdı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile devam etmeme kararı aldı.

Musa Samur  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Halkbank "şampiyon" başantrenörle yollarını ayırdı

Ankara

Başkent kulübü, şampiyon tamamlanan 2023-2024 sezonunda takımın başantrenörlüğünü yapan Kovac'ın sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.

Kovac'ın yanı sıra kaptan Nimir Abdelaziz ile Fransız Earvin Ngapeth'nin sözleşmelerinin de yenilenmediğini açıklayan Halkbank Spor Kulübü, üç isme başarı diledi.

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