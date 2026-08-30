Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(FETÖ) 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken MSÜ'ye bu sene 120 bin başvuru yapıldı. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir." şeklinde konuştu.