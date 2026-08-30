Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmigeçit töreni düzenlendi

[1/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[2/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[3/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[4/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[5/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[6/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[7/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[8/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[9/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[10/32] Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı. 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, korteji takip eden vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

[11/32] Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı.4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, korteji takip eden vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Türk bayrağı hediye etti.

[12/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[13/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[14/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[15/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[16/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[17/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[18/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[19/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[20/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[21/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[22/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[23/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[24/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[25/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[26/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[27/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[28/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[29/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[30/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[31/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

[32/32] Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.