TBMM'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

[1/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[2/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[3/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[4/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[5/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[6/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[7/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[8/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[9/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[10/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[11/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[12/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[13/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[14/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[15/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[16/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[17/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[18/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[19/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[20/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[21/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[22/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[23/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[24/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[25/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[26/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[27/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[28/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[29/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[30/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[31/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[32/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.

[33/33] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.