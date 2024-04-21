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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet şampiyon oldu
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Spor

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Süha Gür, Bozhan Memiş  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 9-3'e getirdi. File önünde savunmada iyi grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit, farkı 2 sayıya indirdi: 9-7. Mola dönüşünde tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-18 kazanmayı başardı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Eda Erdem Dündar'ın blok sayılarıyla sarı-lacivertli ekip 10-7 öne geçti. Mola dönüşünde Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı daha da yükseltti: 14-7. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da Fenerbahçe Opet 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit daha iyi başlayan taraf oldu. Ancak Eda Erdem Dündar'ın blok sayıları skora eşitlik getirdi: 6-6. Eczacıbaşı Dynavit'te Gray ve Boskovic, Fenerbahçe Opet'te ise Ana Cristina ve Melissa Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti: 10-10. Üçüncü set son bölüme dek eşitlikle devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla Fenerbahçe Opet öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı

Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonlar

Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:

1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank

1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta

1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta

2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta

2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank

2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

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