Dolar
41.26
Euro
48.43
Altın
3,617.53
ETH/USDT
4,315.60
BTC/USDT
111,911.00
BIST 100
10,480.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, aileleri ve voleybolseverler karşıladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek "2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyretti. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi

Santarelli: Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli de elde edilen başarıdan gurur duyduğunu ifade etti.

Santarelli, "Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar ise hayallerinin ötesinde bir an yaşadıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti
Çevrim içi alışverişle sanal sepetler dolarken, bireyin içindeki boşluk hissi artıyor
Çevrim içi alışveriş deneyimsiz satın alma sürecini beraberinde getiriyor
Çevrim içi alışveriş bir tercihten çok yönlendirilmiş davranışa dönüşüyor

Benzer haberler

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip

MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükseldi
Futbol, basketbol ve voleybolda milli sevinç

Futbol, basketbol ve voleybolda milli sevinç
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet