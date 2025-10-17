Dolar
Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

15.00 İlbank-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 VakıfBank-Beşiktaş (Vakıfbank)

18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)

19 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Zeren Spor (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Spor (Cengiz Göllü)

