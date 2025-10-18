Kayalıköy Barajı'nda su kritik seviye düştü
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne’nin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli’deki Kayalıköy Barajı’nda suyun kritik seviyeye düştüğünü açıkladı.
Edirne
Gencan yaptığı yazılı açıklamada, barajda kalan su miktarının arıtma tesisine su sağlamayacak kadar azaldığını bildirdi.
Bununla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Gencan, "Barajda kalan son su kütlesini özel ekipmanlarla kent şebekesine aktarabilmek için yüzer platform ve ek pompalar devreye alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Normalde suyun altında olması gereken boruların suyun üzerinde kaldığını belirten Gencan, şunları kaydetti:
"Bu durum barajın geldiği kritik seviyeyi açıkça göstermektedir. Edirne Belediyesi olarak mevcut suyu en verimli şekilde değerlendirmek için tüm teknik imkanları kullanıyoruz. Hemşerilerimizden bu süreçte su tasarrufu konusunda duyarlılık bekliyoruz."