Voleybolda haftanın programı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 4'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ankara
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (Cengiz Göllü)
17.00 İstanbul Gençlikspor-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
19.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Spor Toto ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor arasındaki maç, Spor Toto'nun Balkan Kupası'na katılması nedeniyle ertelendi.
Vodafone Sultanlar Ligi
26 Ekim Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Göztepe (Aksaray)
14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)
17.00 Aras Spor-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)
18.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (Vakıfbank)
20.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)