Galatasaraylı voleybolcular Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, sakatlıkları nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Sylla ve Güveli, dizlerindeki sakatlık sebebiyle Darta Bevo mücadelesinde forma giyemeyecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Galatasaray, omuz sakatlığı yaşayan Alexandra Frantti'nin de maç kadrosunda yer almayacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.