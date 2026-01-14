Dolar
Spor

Galatasaraylı voleybolcular Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, sakatlıkları nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

Ceren Aydınonat  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Galatasaraylı voleybolcular Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Sylla ve Güveli, dizlerindeki sakatlık sebebiyle Darta Bevo mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, omuz sakatlığı yaşayan Alexandra Frantti'nin de maç kadrosunda yer almayacağını duyurmuştu.

