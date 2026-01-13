Dolar
43.17
Euro
50.40
Altın
4,586.15
ETH/USDT
3,135.40
BTC/USDT
92,237.00
BIST 100
12,308.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa yolculuğu

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor'un başantrenörü Stevan Ljubicic, "Avrupa'ya kendilerini gösterdiklerini" söyledi.

Çağlanur Tuncel  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa yolculuğu Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Stevan Ljubicic, AA muhabirine açıklamasında, CEV Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için yeni bir tecrübe olduğunu belirterek "Mücadele ettiğimiz ilk takım Avrupa şampiyonuydu ve kazanmaya çok yakındık ancak bizim için önemli olan Avrupa'nın en iyi takımlarına yakın olmayı görmekti. İki set alarak da Avrupa'da kendimizi göstermiş olduk. Bu beni mutlu etti ve sonuçla gurur duydum. Büyük sözler vermem ancak gittiğimiz yere kadar devam etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin dünyanın üst düzey liglerinden olduğunu vurgulayan Stevan Ljubicic, "Şampiyonluk adına dörtlü final mücadelesine girmek için her kategoride gelişmemiz gerekiyor. Bunlar arasında organizasyon, engeller, tecrübe ve destek var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seneki amacımız play off'ta oynamak ancak burada oynamaya dair söz vermek zor, deneyeceğiz ancak söz veremem." ifadelerini kullandı.

Takımın insanların dikkatini çektiktiğini aktaran Ljubicic, şöyle devam etti:

"Bizleri desteklemeye gelen yeni taraftarlar, yeni yüzler, görüyorum ve bir şeyleri başardığımızı görmek beni mutlu ediyor. Sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de tanınır olmaya başladık. Taraftara mesajım gelin ve bizi destekleyin çünkü bu takım bunu hak ediyor."

"Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz."

Mor-beyazlıların smaçörü Saliha Şahin ise Zeren Spor'un Ankara takımı olarak "iyi bir yatırım yaptığını" dile getirdi.

Saliha, "İlk üçteki ve dörtteki takımları zorlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ve daha iyi çalışmamız gerekiyor. Maç içinde yapmamız gereken şeyler var. Bir Ankara takımı olarak Ankara'ya şampiyonluk getirmeyi çok isteriz." dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk senelerinde çok iyi oynadıklarını aktaran Saliha, "Imocoyu çok zorladık hatta almaya da çok yakındık, alabilirdik. Bu takımı bu kadar zorlayan, ilk yılında zorlayan biziz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlarda kayıpsız gidiyoruz. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çeyrek finalde yine önümüze kim gelirse gelsin sonuna kadar savaşırız." diye konuştu.

Saliha, Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan kardeşi Elif Şahin'e dair ise "Elif ile aynı oynadığımız dönemler de oldu, ayrı oynadığımız dönemler de oldu. Elif'e karşı üst seviyede karşılıklı oynamak çok keyifli. O da aynı şekilde keyif alıyor. Tabi insan yanyana oynamak ister çünkü kardeşine karşı oynamak vicdanen zor ama gün sonunda da keyifli." yorumlarını yaptı.

Taraftara desteği için teşekkür eden Şahin, "Onlar voleybola asıl değeri katıyorlar, onlar bizi motive ediyorlar. Ankara'nın gerçekten çok iyi bir seyircisi var, içten bir seyircisi var. her maçımıza bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sözbilir, Güzelhisar Fayı'ndaki hareketliliği değerlendirdi
Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi
Zübeyde Hanım vefatının 103. yılında anılıyor
Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır
Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa yolculuğu

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa yolculuğu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizgin

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak
Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet