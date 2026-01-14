Dolar
43.18
Euro
50.36
Altın
4,633.89
ETH/USDT
3,292.60
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
12,351.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı transfer ettiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Adhuoljok, "Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsatın karşıma çıkması çılgınca bir histi, çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Adhuoljok, son olarak İtalyan ekibi Wash4Green Monviso Volley'de forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
Yeşilay Başkanı Dinç, kumar bağımlılığında güncel verileri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galatasaraylı voleybolcular Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek

Galatasaraylı voleybolcular Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, Darta Bevo maçında forma giyemeyecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattı

Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon avro

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa yolculuğu

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa yolculuğu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizgin

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizgin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet