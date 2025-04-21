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Spor

VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Emrah Oktay  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

İstanbul

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

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Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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