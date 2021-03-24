VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

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Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Unet e-work takımını deplasmanda 3-0 yenerek finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.03.2021
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Ankara

VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibi Unet e-work'u deplasmanda set vermeden yendi.

Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.

VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

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