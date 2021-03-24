VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Unet e-work takımını deplasmanda 3-0 yenerek finale yükseldi.
Ankara
VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibi Unet e-work'u deplasmanda set vermeden yendi.
Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.
VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.