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Spor

TVF'nin "Beyaz kart uygulaması" dünya fair play ödülüne layık görüldü

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) "Beyaz kart uygulaması", dünya fair play ödülüne layık görüldü.

Fatih Çakmak  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
TVF'nin "Beyaz kart uygulaması" dünya fair play ödülüne layık görüldü

Ankara

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), 2023 yılı dünya fair play ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

TVF, altyapı kategorilerinde fair play davranışını özendirmek amacıyla başlattığı "Beyaz kart uygulaması" ile tanıtım dalında şeref diploması ödülünün sahibi oldu.

TVF, fair play ilkelerini gelecek nesillere aşılamak üzere Türkiye'de ilk kez mini ve midi voleybol liglerinde temiz oyun, iyi davranış, beyaz kart uygulaması başlatarak fair play ruhunun yerleşmesine ve gelişmesine yönelik katkılarda bulundu.

2022 yılında başlatılan bu uygulama, voleybol camiasında büyük bir yankı uyandırdı ve sporcular arasında fair play anlayışını pekiştirdi.

Beyaz kart uygulamasıyla sezon boyunca maçlarda fair play hareketi sergilediği için "Beyaz kart" gören oyunculara, sezon sonunda çeşitli ödüller verildi.

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