Türkiye, FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Ankara
Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.
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Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını yarın Ukrayna ile oynayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.