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Spor

Türkiye, FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Türkiye, FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

Ankara

Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.

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Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını yarın Ukrayna ile oynayacak.

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