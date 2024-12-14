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Spor

Türkiye'nin otomobili TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

Bursa'da üretilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Bursaspor'a şort ve tribün isim sponsoru oldu.

Semih Şahin, Sergen Sezgin  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Türkiye'nin otomobili TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor ile TOGG arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ligin 15. haftasında yeşil beyazlıların evinde konuk ettiği Karşıyaka maçı öncesi Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gazetecilere sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da katıldığı anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olması dileklerini ileten Fuat Tosyalı, "Gücünü milletimizden alan ve küresel vizyonla birleştiren bir şirket olarak bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu Bursa ilimizin spor kulübü Bursaspor'a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum." dedi.

TOGG ile yapılan anlaşmanın camiaya güç vereceğini belirten Başkan Enes Çelik de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli yerli ve milli markası, önemli bir değeri TOGG ile şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşmasını yapmak bizler için gurur verici ve güzel bir gelişme oldu. Bize moral oldu. Süper Lig yolunda, bu güzel gidişatımızda TOGG gibi bir markanın, böylesine güçlü bir markanın işbirliği inşallah hepimizi, camiamızı ciddi anlamda cesaretlendirdi. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Kulübümüze ve TOGG ailesine teşekkür ediyorum."

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