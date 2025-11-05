Dolar
42.11
Euro
48.41
Altın
3,968.16
ETH/USDT
3,319.10
BTC/USDT
101,871.00
BIST 100
10,938.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Bakan Bak'ı ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Halil İbrahim Avşar  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Bakan Bak'ı ziyaret etti

Ankara

Federasyonun açıklamasında, ziyarette kadın güreşinden sorumlu asbaşkan Yasemin Adar Yiğit'in de yer aldığı belirtilerek "Görüşmede, Türk güreşinin altyapısında atılacak adımlar, gelecek planları ve tesisleşme anlamındaki ihtiyaçlar Sayın Bakanımıza arz edildi. Sayın Bakanımız, güreşin içinden gelmiş ve güreşin tüm dinamiklerini bilen bir büyüğümüz olarak her daim Türk güreşinin yanında olmuştur. Ayrıca bu görüşmede, Türk güreşine ileride kamuoyu ile paylaşılacak birçok müjdeli haber vermiştir. Bu haberlerin Türk güreşinin başarı çıtasını inşallah daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, güreşe desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Hasan ve Selim İmamoğlu ifade verdi
CHP İstanbul il yönetiminin uzaklaştırılmasına yönelik itiraz reddedildi
İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı

Benzer haberler

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Bakan Bak'ı ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Bakan Bak'ı ziyaret etti

CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu

Milli güreşçi Tolga Özbek'ten 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya
Bakan Bak, 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katıldı

Bakan Bak, 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katıldı
Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri

Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet