Euro
10.16
Dolar
8.64
BIST 100
1,435.93
Altın
1,735.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda mahsur kalan biri çocuk 6 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
logo
Spor, Tokyo 2020

Tokyo'da bronz madalya kazanan Yasemin Adar'a Balıkesir'de coşkulu karşılama

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy'yi yenerek bronz madalya kazanan Yasemin Adar, memleketi Balıkesir'de coşkuyla karşılandı.

Miraç Kaya   | 09.08.2021
Tokyo'da bronz madalya kazanan Yasemin Adar'a Balıkesir'de coşkulu karşılama

Balikesir

Güreş branşında kadınlarda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Yasemin için kentin girişindeki Değirmenboğazı Mesire Alanı'nda davul ve zurna eşliğinde tören yapıldı.

Tokyo'da bronza madalya olimpiyat madalyasını kazandıran Yasemin Adar'a coşkulu karşılama

09.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy'yi yenerek bronz madalya kazanan Yasemin Adar, memleketi Balıkesir'e geldi. Konvoy eşliğinde Valilik bahçesine gelen Yasemin, maladyasını ısırarak gazetecilere poz verdi. ( Miraç Kaya - Anadolu Ajansı )

Konvoy eşliğinde Valilik bahçesine gelen Yasemin, burada Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la bir araya geldi.

Vali Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Yasemin'in Balıkesir ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte kendisinden altın madalya beklediğini dile getirdi.

Yasemin'i kutlayan Yücel Yılmaz da gençlere güzel bir rol model olduğu için milli güreşçiye teşekkür etti.

"İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar ise şunları kaydetti:

"Hem Balıkesir'imize hem de Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Ben her zaman tarihte ilkleri başaran bir kadın oldum. İlk Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum ve her zaman hedefimin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü tutmaya çalıştım. Hedefim her zaman altın madalyaydı ama bronz madalya benim için çok büyük bir başarı çünkü bu madalya da tarihte bir ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum."

Karşılama törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, milli güreşçinin babası Naim Adar ve Balıkesirli sporcular katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da aşısı eksiklerden oluşuyor
TURKOVAC aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı
Dünya genelinde 4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Tokyo'da bronz madalya kazanan Taha Akgül Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Tokyo'da bronz madalya kazanan Taha Akgül Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Tokyo'da bronz madalya kazanan Yasemin Adar'a Balıkesir'de coşkulu karşılama

Tokyo'dan madalyayla dönen milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün babasına verdiği sözü tuttu

Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı

Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı
'Türk kadını' Tokyo 2020'de tarihe geçti

'Türk kadını' Tokyo 2020'de tarihe geçti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim