Dolar
42.60
Euro
49.60
Altın
4,196.23
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,281.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal ürünler üreten bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Dünya ve Avrupa organizasyonlarında madalya kazanan kız kardeşler yeni başarılara odaklandı

Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bitlisli Özlem Melek Korkmaz ve Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan ablası Gamze Korkmaz, derecelerine yenilerini eklemek için ter döküyor.

Servet Taşdemir  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Dünya ve Avrupa organizasyonlarında madalya kazanan kız kardeşler yeni başarılara odaklandı Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Tatvan'da yaşayan Özlem Melek, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21-30 Kasım'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birinci, ablası Gamze ise Yunanistan'da 19-25 Kasım'da yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Altın ve gümüş madalya olarak Türk bayrağını göndere çektirmenin gururunu yaşayan Korkmaz kardeşler, yeni başarılar elde etmek için Tatvan Spor Salonu'nda Milli Takım Teknik Direktörü Ömer Uğur'un gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenör Uğur, basın mensuplarına, Korkmaz kardeşlerin başarısı konusunda, "Bu yıl iki branşta başarılı olduk. İki kızımız da çok büyük emek verdi. Bu bir günün veya bir yılın karşılığı değil. On yıldır sürekli devam ediyorlar. Özlem, geçen yıl hem muaythai hem de kick boksta dünya şampiyonu olmuştu. Gamze de muaythaide Avrupa şampiyonu ünvanını elde etmişti. Başarılarını bu yıl da sürdürdüler. Umarız gelecekte daha büyük hedeflere doğru ilerlemeye devam ederler." diye konuştu.

Özlem Melek Korkmaz ise ablasının tavsiyesi ile başladığı kick boks ve muaythaiye 11 yıldır devam ettiğini söyledi.

Abu Dabi'de tüm rakiplerini yenerek birinci olduğunu dile getiren Korkmaz, "Ülkemize ve Bitlis'imize birinciliği getirebildiğim için çok mutluyum. Orada bayrağımızı dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Başta kızlar olmak üzere tüm çocuklarımıza bir spor branşına özellikle de kick boks ve muaythaiye yönelmelerini tavsiye ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu ilerleyen zamanlarda da devam ettirebilmektir." ifadelerini kullandı.

Gamze Korkmaz da bugüne kadar kız kardeşiyle katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalardan önemli dereceler elde ettiklerini belirterek, "Ben Avrupa ikincisi, kardeşim de dünya şampiyonu oldu. Gururluyuz, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için de çok mutluyuz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Herkesin eşit şartlarda yarıştığı bir toplumsal ortam oluşturmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi
Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Benzer haberler

Dünya ve Avrupa organizasyonlarında madalya kazanan kız kardeşler yeni başarılara odaklandı

Dünya ve Avrupa organizasyonlarında madalya kazanan kız kardeşler yeni başarılara odaklandı

Bitlis'te kadın doktorlar hastaları sağlığına kavuşturmak için mesai harcıyor

Köy okulundaki öğretmenin girişimiyle açılan sanat atölyesi öğrencilerin becerilerini geliştirdi

Kazanda pişirdiği etlerle sahipsiz kedileri besliyor

Kazanda pişirdiği etlerle sahipsiz kedileri besliyor
Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Atalarından miras kalan su değirmeninin çarklarını yarım asırdır döndürüyor

Atalarından miras kalan su değirmeninin çarklarını yarım asırdır döndürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet